◆天皇杯▽準々決勝名古屋２―４広島（２７日・豊田ス）名古屋がホームで広島に２―４で完敗し、１６大会ぶりの４強進出を逃した。前半５分の失点から後半立ち上がりまでに４点を奪われる厳しい展開となり、後半９分にＦＷ永井、同３７分にＦＷ山岸がゴールを決めて２点差まで迫ったが、直近のリーグ川崎戦（３●４）に続く大量失点が重くのしかかった。今季２度のリーグ戦ではいずれも２―１で勝利していたが、全４得点