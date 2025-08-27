ヤクルト戦に先発した中日・大野＝バンテリンドーム中日の大野は7回無失点で8勝目。低めを丁寧に突き、単打3本に抑えた。三回に田中の適時打で先制。五回はチェイビスが5号ソロを放ち、六回にも1点を加えた。松山が35セーブ目を挙げた。ヤクルトは打線が振るわず、零敗。