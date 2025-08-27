◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）４回まで３安打無失点で粘投していた巨人の先発の森田駿哉投手が、５回に３点を奪われ、５回途中７安打３失点（自責２）で降板した。５回の森田は投手の大瀬良大地に２打席連続ヒットとなる右前打を許し無死一塁。中村奨成外野手には左中間を破る二塁打を打たれ無死二、三塁とされ、ファビアン外野手の左前タイムリーで２人が生還し、２点を奪われた。さらに