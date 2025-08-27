◆天皇杯▽準々決勝名古屋２―４広島（２７日・豊田ス）広島が３大会ぶりに４強に進出した。前半５分、同１９分にＭＦ田中聡が連続ゴールを決めて試合を優位に進めると、同４２分にはＭＦ中島洋太朗がＰＫで３点目。さらに後半３分にもＤＦ中野就斗がチーム４点目を決めた。その後、名古屋に２失点を喫したが、リードを守り切って、４―２で勝利。リーグ戦で２戦２敗だった名古屋を下し、甲府に敗れて準優勝だった２２年