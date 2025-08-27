8月16〜17日にNHKが放送したドラマ『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』の内容をめぐり、遺族が放送倫理・番組向上機構（BPO）へ申し立てをおこなう意向であることが明らかになった。「抗議しているのは、元外交官の飯村豊氏です。飯村さんの祖父は陸軍中将の飯村穣であり、戦時中に『総力戦研究所』の所長を務めていました。飯村中将は明るい性格で、研究所内で自由にものを言える空気を作り出した人物と伝えられています