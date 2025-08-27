SixTONESの松村北斗（30）が27日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報告会に登場した。本作の内容にちなみ、松村が“これまでも、これからも大切にしていきたい思い出”を明かした。【全身カット】美脚すぎ！オーバーコートで満面の笑みを浮かべる高畑充希松村は「映画を好きになったきっかけが、岩井俊二監督の『リップヴァンウィンクルの花嫁』っていう映画を見て、『映画って面白い』と