◇パ・リーグ西武―日本ハム（2025年8月27日ベルーナD）西武・与座海人投手（29）が5回1/3を4安打2失点で勝利投手の権利を手にした。母校は沖縄尚学で、相手先発の山崎は日大三出身。今夏の甲子園決勝の「再現」となる投げ合いだった。与座は後輩たちの初優勝に「刺激になった。その反面、しっかり投げないとなと思う」と語っていた。恩師である比嘉公也監督には「忙しいかな」と遠慮して連絡はせず、お祝いの花だけ贈っ