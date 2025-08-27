米３０年固定金利は６．６９％とほぼ横ばい、住宅ローン申請指数は－０．５％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．６９％と前回の６．６８％からほぼ横ばいだった。住宅ローン申請指数は－０．５％と前回の－１．４％から小幅に低下した。購入指数は１６０．３から１６３．８に上昇。借り換え指数は９２６．１から８９４．１に低下した。先週の結果と同様の傾向が続いている。 USD/JPY1