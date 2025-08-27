材料難の中、ドル買いと円売りが混在、ドル円１４８円台乗せる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、材料難のなかでドル買いが先行。ドル円は東京市場での上昇が一服したあと、ロンドン時間には再び買われて148円台に乗せている。序盤はユーロドルの売りが目を引いた。1.16台前半から1.15台後半へと軟化している。これとともにユーロ円も171円台後半から171円台前半へ軟化。対ポンドでもユーロは売られてい