オランダでも政局不安、スホーフ首相に不信任動議＝ロンドン為替 フランスに続いてオランダでも政局不安になっている。ブルームバーグによると、オランダ下院で２７日、スホーフ首相と内閣に対する不信任動議が提出された。可決されれば同氏は辞任に追い込まれ、オランダは大きな政治危機に陥る可能性がある。 EUR/USD1.1586EUR/JPY171.54EUR/GBP0.8625