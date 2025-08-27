Quwの新曲「yurei（ゆうれい）」が本日8月27日（水）に配信リリースを迎え、同曲のミュージックビデオが公開された。「yurei」はコンポーザーmdrmが自分の記憶の中にある中学時代に過ごした夏の匂い・情景を楽曲に落とし込んだというもので、ゆったりとしたLo-fiサウンドの中にシューゲイザー要素を含んだ作品だ。MVは公園のベンチに腰掛けて過ごすiの姿を印象的に映した作品となっており、映像のディレクションはmdrmが担当してい