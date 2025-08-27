【天皇杯準々決勝】(豊田ス)名古屋 2-4(前半0-3)広島<得点者>[名]永井謙佑(54分)、山岸祐也(82分)[広]田中聡2(5分、19分)、中島洋太朗(42分)、中野就斗(48分)<警告>[名]椎橋慧也(35分)[広]中村草太(53分)観衆:7,638人主審:笠原寛貴副審:道山悟至、森川浩次└広島が天皇杯準決勝へ!! 名古屋は2点返すも4失点重く敗退