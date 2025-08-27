[8.27 天皇杯準々決勝 名古屋 2-4 広島 豊田ス]天皇杯は27日、各地で準々決勝を開催した。サンフレッチェ広島は名古屋グランパスを4-2で破った。広島は前半5分、MF中野就斗の折り返しをFW中村草太がスルーしてMF田中聡に繋ぐ。田中が左足を振り抜くと、ボールは相手DF三國ケネディエブスに当たってコースが変わりゴールに吸い込まれた。続く同19分にはFWジャーメイン良のパスを受けたDF塩谷司が前線にスルーパス。抜け出した田