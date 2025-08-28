【天皇杯準々決勝】(Gスタ)町田 3-0(前半2-0)鹿島<得点者>[町]増山朝陽(15分)、藤尾翔太(21分)、下田北斗(46分)<警告>[町]下田北斗(57分)観衆:5,965人主審:荒木友輔副審:聳城巧、船橋昭次├町田、史上初の天皇杯ベスト4!! 鹿島は0-3完敗で8年連続国内カップ無冠├町田に0-3完敗で8年連続国内杯無冠…鹿島・鬼木監督「大事にしていたタイトルなので悔しさしかない」├「強い時の川崎Fは…」課題見つめた鹿島FW鈴木優磨