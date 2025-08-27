2022年3月に失語症と診断されて俳優業を引退したブルース・ウィリス氏（70）の妻でモデルのエマ・ヘミング（47）が26日、米ABCの特別番組「Emma＆Bruce Willis: The Unexpected Journey（エマとブルース・ウィリス：予期せぬ旅路）」に出演してウィリス氏の現状や介護について語った。「子どもたちのためにもっとも難しい重大な決断を下さなければならなかった」と述べ、24時間体制で介護を受けられるようウィリス氏を別の平屋住宅