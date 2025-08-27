シンガーソングライター・tsunaが、2025年第2弾配信シングルとなる「泣いて、それでも」を本日8月27日(水)にリリースした。本楽曲は、現在大学4年生となるtsunaが卒業制作として作り、夢を追い続けるすべての人へ贈る、新たな一歩を踏み出す力強い勇気を与える応援歌。葛藤や苦しみに直面しても過去の努力や、何よりも“自分”を信じて前に進もう、というメッセージをtsunaの強みであるパワフルなハイトーンボイスで歌い上げた爽快