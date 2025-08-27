プロ野球のファームは27日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計6試合が行われた。巨人は楽天戦（オーエンスタジアム江戸川）に8―2。岡田が8回に8号ソロ、湯浅が8回の1号2ランなど2安打3打点、三塚が3安打3打点をマークした。先発の育成選手・松井は4回4安打4奪三振2失点で、2番手・高橋が2回2安打2奪三振無失点で4勝目（6敗）。楽天先発の育成選手・古賀は5回7安打3失点で4敗目（4勝1セーブ）。育成選手の永