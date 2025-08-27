小籔千豊(Drum)、くっきー！(Bass)、新垣隆(Key)、中嶋イッキュウ(Vocal)、川谷絵音(Guitar)の5人からなるバンド・ジェニーハイが、約1年ぶりとなる新曲をリリースすることが決定した。新曲タイトルは「あの夏が癖になっていく」。夏の情景や過ぎ去っていく季節の儚さ、そして忘れられない記憶の残像を描いたサマーバラードだ。楽曲は9月3日(水)0時より配信開始となる。さらに、9月13日(土)には＜KOYABU SONIC 2025＞への出演も決