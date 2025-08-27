◇天皇杯準々決勝鹿島0―3町田（2025年8月27日町田GIONスタジアム）鹿島は町田に完敗を喫し、4強入りを逃した。序盤こそ押し込む場面があったが、前半15分にCKから、21分分にはロングスローから連続失点。セットプレーで後手を踏み、相手の勢いにのみ込まれた。ハーフタイムに3枚替えを敢行した後半も、開始1分でハーフライン付近からロングシュートを決められ、反撃の出鼻をくじかれた。その後は攻めに出るも、最後ま