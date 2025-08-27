東京スカパラダイスオーケストラのニューシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」のMVティザー映像が公開された。◆ティザー映像今週8月25日に「Action (VS. 稲葉浩志)」の音源が突然発表され、全国70局以上がオンエアゲリラ解禁に参加し、日本中を巻き込んだ電波ジャック級の解禁となった本楽曲。ミュージックビデオは9月3日（水）20時にプレミア公開されることが決定した。それに先駆けて、今回ミュージックビデオのティザー映像が公