愛知県警は27日、ミャンマーで18歳未満の少女の性的な姿を撮影したとして児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで、大阪市北区、歯科医師白井喜宏容疑者（60）を逮捕した。またラオスで児童ポルノを製造したなどとして、同法違反などの疑いで、名古屋市中川区、無職宇治和彦容疑者（65）も逮捕した。県警によると、白井容疑者は容疑を一部否認、宇治容疑者は黙秘している。白井容疑者の逮捕容疑は昨年10月ごろ、ミャンマ