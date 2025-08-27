¢¡Å·¹ÄÇÕ¢¦½à¡¹·è¾¡Ä®ÅÄ£³¡½£°¼¯Åç¡Ê£²£·Æü¡¦£Ç¥¹¥¿¡ËÄ®ÅÄ¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡££³ÆÀÅÀ¤Ï£Ã£Ë¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤«¤é¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤âÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¼¯Åç¤Ë¡ÈÎÏµ»¡É¤Ç£³È¯¤ò¸«Éñ¤¤¡¢½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Á°È¾£±£µÊ¬¤Ë£Í£ÆÁý»³Ä«ÍÛ¤¬£Ã£Ë¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£Æ±£²£±Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿Å¾¤·¤Æº¸Â­¤ò¿¶¤êÈ´¤­¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾£±Ê¬¤Î£Í£Æ²¼ÅÄËÌÅÍ¤¬¼«¿Ø