◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２７日・横浜）ＤｅＮＡ・東克樹投手が先発して７回９６球を投げて８安打３奪三振、２失点（自責１）で降板。ハーラー単独トップとなる１３勝目は挙げられなかった。４回、先頭の森下に中前安打。１死後、大山に左中間へ適時二塁打を許して１点を失った。続く熊谷にも適時打を打たれて、２失点。５回以降は無失点に抑えて打線の援護を待ったが、力投は実らなかった。