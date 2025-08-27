サンスター文具は、“自動芯出し機構”を搭載したオートマチックシャープペン「ノクフリー」シリーズ（2023年発売）から、軸素材にメタルを採用した新モデル「ノクフリーメタル」（全6種）を8月下旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定となっている。一昨年に発売した「ノクフリー」シリーズから、軸素材にメタルを採用した新モデルが登場する。ノクフリーは、芯が自動で送り出される“自動芯