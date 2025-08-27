■肩が触れそうな距離感で笑顔を浮かべ、お互いを指しあったツーショット 【写真】深澤辰哉と斎藤工の近距離ツーショット／深澤と江口洋介のツーショット Snow Man深澤辰哉が、出演中のドラマ『誘拐の日』オフショットをInstagramで公開した。 スーツ姿の深澤と、Tシャツ姿の斎藤工とが並んだ共演者同士のツーショットとなっており、肩が触れそうな距離感で笑顔を浮かべ、お互いを指しあっている