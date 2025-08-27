「秋栗とショコラのモンブランパフェ」ゴディバ ジャパンが運営するGODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）では、8月27日から、注目のシェフとの3連続コラボレーションパフェ企画を開始する。第1弾では、Maison heureuxの石内シェフとのコラボレーションによる「秋栗とショコラのモンブランパフェ」（イートインのみ）を、期間限定で販売する。注目のシェフとのコラボレーションパフェ企画の第1弾は、Maison heureuxの石内シェフとコ