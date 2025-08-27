首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡外部との予定がある日はスカーフをプラスして好印象な華感をゲット！使ったのはこのスカーフ！出典: 美人百花.com水彩画のようなブルーフラワーで凛とした女性らしさを。オフホワイトのベース×深みのある