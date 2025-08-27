２５日、調印式で記念撮影をする来賓ら。（サンティアゴ＝新華社配信）【新華社サンティアゴ8月27日】チリの首都サンティアゴにあるレンカ区で25日、インフラ建設大手の中国鉄建が建設を請け負うバトゥコ鉄道プロジェクトの調印式が行われた。同国のムニョス運輸・通信相が出席した。鉄道はサンティアゴ北部のキンタ・ノルマルとバトゥコを結ぶ全長24キロ。首都圏の五つの市を結び、首都の地下鉄にも乗り入れる。旅客専用で