今月24日、千葉刑務所の51歳の男性受刑者が死亡した事件で、金属製の水筒で男性受刑者を殴って殺害したとして、同じ部屋の受刑者が逮捕されました。この事件は今月24日、千葉刑務所で51歳の男性受刑者が収容されていた部屋の中で頭から血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されたものです。死因は、頭蓋骨の陥没骨折や重度の頭部外傷とみられています。警察は27日、就寝中の男性受刑者の側頭部などを金属製の水筒