左から：キリンビバレッジ 商品開発研究所 飲料開発担当 大澤拓凌氏、キリンビバレッジ マーケティング部 午後の紅茶 ブランド担当 大澤寛文氏、キリンビバレッジ マーケティング部 午後の紅茶 アシスタントブランドマネージャー 川名翔子氏キリンビバレッジは、紅茶飲料売上本数No.1ブランド（インテージSRI＋ 紅茶飲料市場 2024年1月〜12月 累計販売本数）「キリン 午後の紅茶」から、「午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA オレンジと