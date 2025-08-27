ニューストップ > 国内ニュース > 太宰府市の楠田大蔵市長、M-1出場を発表 市民からは「びっくり」の声 M-1グランプリ 時事ニュース FNNプライムオンライン 太宰府市の楠田大蔵市長、M-1出場を発表 市民からは「びっくり」の声 2025年8月27日 20時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡・太宰府市の楠田大蔵市長が「M-1グランプリ」出場を発表した 市民からは「すごいびっくり」「決勝まで頑張ってほしい」などの声が 6月には、三重・四日市市の森智広市長が「M-1」出場を発表していた 記事を読む おすすめ記事 全国高校軟式野球 東九州龍谷は4強入りならず 早大学院に惜敗 2025年8月26日 19時22分 野村康太、鍛え上げたボディを惜しみなく披露 1st写真集タイトルは「暁紀」に決定 2025年8月22日 17時0分 【甲子園】日大三・田中諒の好判断 「自分の足、頑張れ！」公式戦初!本塁ヘッスラで同点生還 2025年8月22日 5時0分 【甲子園】山梨学院・菰田陽生が沖縄尚学・末吉良丞にエール「次勝って優勝してほしい」…右肘違和感１６球で降板 2025年8月22日 6時15分