政治団体「再生の道」の石丸伸二代表（43）が27日、都内で会見し、代表を退任することを発表した。あわせて今後の同団体との関わり方についても言及した。 【写真】“名物女性記者”のなが～い質問に思わず苦笑い 石丸氏は24日に自身の公式YouTubeチャンネルで行った配信内で、「もう先に頭出しをしておくと、代表交代にからむ発表」と退任を示唆。27日の会見で、2025年9月16日に「再生の道」代表を退任することを明言