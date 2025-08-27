8月26日発売の『週刊SPA! 9月2日・9日合併号』の表紙と「美女地図」に、根本凪が登場している。【写真】ふっくら美バストを大胆に見せた表紙カットアイドル、Vtuberとしても活躍中の“ねもちゃん”こと根本凪が「美女地図」に登場。今回は異世界物語の主人公になりきって、いざ冒険の旅へ。肉感的な魅惑の“ねもボディ”を駆使して、セクシーに敵を討つ個性的なグラビアとなっている。