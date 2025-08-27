北朝鮮による拉致被害者・曽我ひとみさんが都内で初めて講演を行い、「長い時間が過ぎても拉致問題は進展が見られない」と訴えました27日、都内の会場に訪れたのは、拉致被害者・曽我ひとみさん。ひとみさんは1978年、19歳の時に母・ミヨシさんと共に北朝鮮に拉致されました。これまでさまざまな場所で講演会や署名活動などを行ってきましたが、都内では初めてとなる1人での講演会に臨みました。拉致被害者 曽我ひとみさん（66）「