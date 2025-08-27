８月24日までの1週間、県内で高齢の男性2人が熱中症で救急搬送され、死亡したことが総務省消防庁のまとめで分かりました。岳北消防本部によりますと、亡くなったのは長野市の70代の男性と飯山市の90代の男性でいずれも８月23日に畑で倒れているのが発見されました。県内では８月24日までに1195人が熱中症で救急搬送されています。