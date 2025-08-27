2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が、8月26日にインスタグラムを更新。グラビア撮影のオフショットを公開した。「みなさんはどれがお好みですか」中川さんは、8月25日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」でグラビアに初挑戦した 。26日のインスタグラムでは、グラビア撮影のオフショットを投稿。ハーフトップの上にシースルーのトップスを合わせた衣装や、背中が大胆に開いた黒のドレス姿の