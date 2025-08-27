ボートレース多摩川の「ルーキーシリーズ第14戦・第26回スカパー！JLCカップ」が27日、開幕した。井田涼介（22＝群馬）は人気薄だった6Rで2着。3連単7万舟（4−5−1、7万7040円、89番人気）の立役者となった。レースはカド4コースの藤本元輝が捲って快勝。5号艇の井田はピット離れで後手に回り、大外回りとなったが、1マークを鮮やかな捲り差しで2番手に付けると、2マーク以降も後続を落ち着いた旋回で振り切った。「いや