27日に発表されたアメリカ代表招集メンバー。来月に日本、韓国との親善試合を控える同国代表は、現在アジアでも注目度が高い。イタリアの名門ACミランに所属するFWクリスティアン・プリシッチやマルセイユのFWティモシー・ウェアなど、そうそうたる面子が集まっている。現役時代にはバロンドールを受賞し「リベリアの怪人」として知られるジョージ・ウェア元リベリア大統領の息子、ティモシーはサッカー界でも有数の“二世選手”の