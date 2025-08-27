太りやすい犬種とは？ 犬にも人間と同じように、体質や骨格によって「太りやすさ」に差があります。特に、食欲旺盛で運動量が少ない犬種や、加齢によって代謝が落ちやすい犬種は、肥満傾向に陥りやすいと言われています。 また、飼い主の「おねだりに弱い」「運動をあまりさせない」といった生活スタイルも、犬の体重に大きな影響を与える要因になります。 ここでは、比較的太りやすいとされる代表的な犬種を4つご紹介します