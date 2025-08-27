Nintendo Switch用ゲームソフト 『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』が日本コロムビアから11月20日に発売される。 （関連：【画像】ジーユー、『カービィカフェ』モチーフのキュートなコラボグッズ） 本作は、すみっコぐらしの可愛らしい世界観を満喫することができ、移りゆく四季が美しい島で、すみっコたちが思い思いに過ごす様子を眺めたり、時には手伝ったりしながら