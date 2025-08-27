恐るべき繁殖力で“地球上最悪の侵略的植物”とも呼ばれる水草が全国各地で猛威を振るっています。水田でも繁殖し、コメの収穫にも影響が。現場を取材しました。【写真を見る】“地球上最悪の侵略的植物”が大繁殖！新米にも影響が「刈り取りができない」恐るべき繁殖力で駆除してもまた増える…高柳光希キャスター「川の端から端まで水草で覆いつくされています。まるで陸が続いているみたいですね」茨城県河内町を流れる一級河川