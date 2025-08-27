真紀子さんは、中学2年生の娘・ひよりを育てる母。警察署での相談のあと、知らされたのは衝撃の事実でした。守れなかった悔しさと、それでもかろうじて間に合った安堵の間で揺れる両親。そして傷心のひよりに届いたのは…。『初めての恋、見えない檻』第5話をごらんください。 刑事から相手の正体が暴かれ、家族は絶望と安堵の狭間に立たされる。そんな中、ひよりに届いたのは同級生からの何気ない電話だった。 警察での娘の自