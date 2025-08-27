SixTONESの松村北斗（30）、子役の上田悠斗（11）が27日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報告会に出席した。【全身カット】美脚すぎ！オーバーコートで満面の笑みを浮かべる高畑充希今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・