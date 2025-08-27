◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２７日・横浜）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が「３番・三塁」でスタメン出場。２点ビハインドの６回１死、阪神２番手の岡留から中堅右に３試合連続の１１号ソロを放った。３戦連発は１８年５月以来、７年ぶりとなった。１９年９月１１日の巨人戦以来、２１７７日ぶりに先発で三塁を守ったスラッガーは「ここからチームが勢いづいてくれればうれしいです。必ず逆転したいと思います！」と勝