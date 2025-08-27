楽天が27日、秋田でソフトバンク戦を主催し、5回を終えて試合が成立。21年目で初めて東北6県で主催試合を完遂した。17、24年にも全県で開催予定だったが、雨天中止があり、実現できていなかった。3度目の正直となり、森井誠之球団社長は「本当にうれしく思います。来年以降も6県開催というのをベースにしていきたい」と感慨深そうに話した。また、今季は岩手、福島、山形で試合に敗れており、「次の目標は来年以降、この5県で