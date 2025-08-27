8月27日までに、女優の森川葵がドラマ『放課後のカルテ』（日本テレビ系）の公式Instagramに登場。動画でメッセージを公開したが、その近影に心配の声が集まっている。「同ドラマは、講談社の女性漫画雑誌『BE・LOVE』で2011年から2018年まで連載された日生マユさんによる同名の漫画が原作です。小学校の保健室を舞台に、鋭い観察眼を持つ学校医の牧野先生が、子供たちの困難を解決していく物語で、2024年10月期に同局でドラマ化