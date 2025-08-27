主な相談窓口生きづらさを感じている小中高生のうち、夏休みが終わることに「死にたい」「消えたい」と感じているのは24％に上ることが27日、民間団体の調査で分かった。身近に相談できる人がいないと答えたのは41％。夏休み明け前後で子どもの自殺が多くなる傾向があり、団体代表は「（子どもが）SOSを出せないことを前提とした周囲の対応が必要だ」と訴えている。調査はNPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」が8月5