嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は２３日に第７話が放送された。武装集団「妖」と対立した青鬼＝大和（菊池風磨）が、冷凍倉庫に監禁されていると判明。刑事・武蔵（櫻井）たちが居場所を探る。数ある海頭地区の冷凍倉庫を巡るが「井本海運倉庫」「松野井物産倉庫」「大雅通販倉庫」は不発。大和のモールス信号を手がかりに、マルゾノ株式会社の「本宮倉庫」にいることを突き止める。マルゾノのＨＰでは社長