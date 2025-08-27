県内で直近1週間に確認された新型コロナウイルスの感染者数が8週続けて増加しています。感染症の専門医はこの時期の気温の変化にうまく対応し、予防してほしいと呼び掛けています。伊東秀一解説員「全国的に流行している？」JA長野厚生連篠ノ井総合病院小川英佑医師「全国的な傾向で間違いない」今、じわじわと増えている新型コロナウイルスの感染者数。県内で８月24日までの1週間に届け出があった新型コロナウイルスの感染者数は