「ルーキーシリーズ第１４戦スカパー！ＪＬＣカップ」（２７日、多摩川）井田涼介（２２）＝群馬・１３２期・Ｂ２＝は初日６Ｒ、ピット離れで遅れて６コース回りとなったが、１Ｍはシャープな旋回で２着をゲット。当地初連対を記録した。「気付いたらいいところに入って（２着）という感じで自分がビックリ。試運転から乗りやすくて、回り足がすごくいい。波も越えやすい」と好感触だ。今節からスロー枠にも入る予定で、「